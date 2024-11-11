İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiaları üzerine başlattığı soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu bu şahısların, yasa dışı bahis faaliyetlerinde rol aldıkları belirtiliyor.

Operasyon ve Gözaltılar

Soruşturmanın detayları doğrultusunda, sosyal medya fenomenleri ile bazı tanınmış isimlerin de yer aldığı 20 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, operasyon düzenleyerek belirlenen adreslerde aramalar yaptı.

Operasyon sonucunda Mehmet Ali Erbil dahil olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.