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İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 54 Gözaltı ve 100 Milyon TL Mal Varlığı

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 54 kişi gözaltına alındı, 100 milyon TL değerinde mal varlığına tedbir uygulandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:37
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 54 Gözaltı ve 100 Milyon TL Mal Varlığı

İstanbul'da Büyük Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen ve 11 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 54 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yasa dışı bahis sitelerine finansman sağladığı ve kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğu değerlendiriliyor.

Emniyet Müdürü Selami Yıldız Açıklama Yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde basın açıklaması düzenleyen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonla ilgili bilgiler verdi. Yıldız, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen bu operasyonda, yaklaşık 100 milyon TL değerindeki mal varlığına tedbir uygulandı. Ayrıca, 23 şahıs tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Operasyonun Detayları ve Ele Geçirilen Malzemeler

7 Ocak'ta yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerinde yapılan para yatırma ve çekme işlemleri üzerine düzenlenen operasyonda, çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucu:

  • 1 soğuk cüzdan
  • 40,875 lira
  • 120,000 dolar
  • 4,300 avro
  • 72 telefon
  • 84 SIM kart
  • 25 POS cihazı
  • 27 dizüstü bilgisayar
  • 18 hard disk
  • 225 gram altın

Ayrıca, şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri suç gelirleri ile edinmiş oldukları değerlendirilen:

  • 10 motosiklet
  • 6 otomobil
  • 1 kamyonet
  • 1 villa
  • 3 daire
  • 2 arsa
  • 5 şirket
  • 17 farklı bankada bulunan 183 farklı hesap

İşlemlerin devam ettiği bu şüphelilere ait toplam 100 milyon lira değerinde mal varlığına tedbir kararı alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 54 zanlıdan 23'ü tutuklanırken, 31'i üzerindeki tahkikat işlemleri sürüyor.

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen ve 54 şüphelinin gözaltına alındığı eş zamanlı yasa dışı...

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen ve 54 şüphelinin gözaltına alındığı eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi.

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen ve 54 şüphelinin gözaltına alındığı eş zamanlı yasa dışı...

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen ve 54 şüphelinin gözaltına alındığı eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi.

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