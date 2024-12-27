İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 3 Tutuklama

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, dört şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan üçü tutuklandı.

Operasyon Detayları

Yapılan araştırmalar sonucunda, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerine ait bazı sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı belirlendi. Bu doğrultuda, kimlikleri tespit edilen sekiz şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alındı.

Adalet Süreci

Gözaltında bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan dört şüpheliden üçü, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Elanur Bulut'un tutuklanmasına, Buse Şahin'in ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Firari Şüpheliler

Ayrıca, firari olarak aranan dört şüpheliden Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul'un yurt dışında olduğu tespit edildi.