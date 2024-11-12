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İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Fenomen Hesaplarına Erişim Engeli Talebi

İstanbul'daki yasa dışı bahis soruşturmasında fenomenlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli talep edildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:40
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Fenomen Hesaplarına Erişim Engeli Talebi

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Önemli Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medya fenomeni şüphelilerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.

Şüpheliler Arasında Ünlü İsimler Var

Söz konusu soruşturma, ünlü isimlerin de içinde bulunduğu 23 şüpheli hakkında başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmada İbrahim Yılmaz gibi sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı bildirildi. Savcılığın talebi, hakimlik tarafından değerlendirilecek.

Önceki Gelişmeler Nelerdi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis reklamlarına katılan şüpheliler arasında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil, Batuhan Karadeniz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz gibi isimlerin tespit edildiğini açıklamıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı, 5 kişinin yurt dışında olduğu ve iki kişi için aranma çalışmaları sürdüğü bildirildi.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında ev hapsi kararı alındı. Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz dahil 12 şüpheli tutuklandı. Diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık, Erbil ve Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında, sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol tedbirine itiraz etti ve bu kişilerin tutuklanmasını talep etti. Savcılığın itirazına ilişkin mahkemeden henüz bir karar çıkmadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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