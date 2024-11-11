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İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alınan Ünlüler Adliyeye Sevk Edildi

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 16 şüpheli adliyeye sevk edildi, aralarında ünlü isimler de yer alıyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:00
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alınan Ünlüler Adliyeye Sevk Edildi

Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması hız kesmeden devam ediyor. Soruşturma kapsamında, şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

23 Şüpheli Belirlendi

Soruşturma çerçevesinde, sosyal medya fenomenleri ve tanınmış isimlerden oluşan 23 şüpheli için kimlik tespit işlemleri gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen bu isimler arasında, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ile sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Sefa Caner Sarıçam da bulunmakta. Ayrıca, Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof ismi de kaydedildi.

Gözaltı ve Adli Süreç

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 16 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin ise halen aranmakta olduğu bilgisi edinildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu gelişmeler, İstanbul'da yasa dışı bahis olayları ile ilgili yürütülen çalışmaların ne denli ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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