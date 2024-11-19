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İstanbul'da Yasa Dışı Bahisle İlgili 7 Fenomen Hakkında Yakalama Kararı

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 17:47
İstanbul'da Yasa Dışı Bahisle İlgili 7 Fenomen Hakkında Yakalama Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Önemli Bir Soruşturma

İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine yönelik geniş çaplı bir soruşturma, dikkat çekici gelişmelere sahne oluyor.

7 Sosyal Medya Fenomeni Tespit Edildi

Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, 7 tanınmış sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Yakalama Kararı Çıkan İsimler

İlgili isimler arasında Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar yer alıyor.

Mahkeme Süreci

Soruşturmayı yürüten savcılığın yakalama kararı için mahkemeye yaptığı talep, sulh ceza hakimliği tarafından kabul edildi ve söz konusu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bu gelişmeler, yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin ne denli ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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