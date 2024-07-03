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İstanbul'da yaşam maliyeti haziranda aylık 63.524 tl'ye yükseldi!

İstanbul Planlama Ajansı'nın yayımladığı rapora göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde artarak aylık 63.524 TL'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 16:09
İstanbul'da yaşam maliyeti haziranda aylık 63.524 tl'ye yükseldi!

Haziran ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 63.524 lira olarak hesaplandı. Bu rakam, bir önceki aya göre 2.001 lira artış gösterdi. Temel tüketim maddelerinden nohutun yıllık bazda %89,16 oranında artması ise dikkat çekti.

Temel Tüketim Malzemelerinde Yüksek Fiyat Artışları

İstanbul'da temel tüketim maddelerinin fiyatlarına bakıldığında, özellikle nohut fiyatlarında %89,16'lık artışla belirgin bir yükseliş yaşandığı görüldü. Bu durum, şehirde yaşayan ailelerin maliyet yükünü daha da artıran faktörler arasında yer alıyor.

Özellikle Nohut Fiyatlarında Yüksek Artış

Son 12 ayda İstanbul'da yaşam maliyetindeki bu dramatik artış, özellikle gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarındaki yükselişlerle ilişkilendiriliyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre, bu artış trendinin gelecek aylarda da devam etmesi bekleniyor.

Bu veriler, İstanbul'da yaşayanların günlük hayatını şekillendiren maliyetleri anlamak adına önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Şehirdeki yaşam maliyetinin bu düzeyde artış göstermesi, aile bütçeleri üzerindeki olumsuz etkilerini sürdürüyor.

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