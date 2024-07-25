İstanbul'da Yediemin Otopark Ücretlerine Zam Yapıldı

İstanbul'da Yediemin Otopark Ücretlerine Yüzde 13 Zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından gerçekleştirilen toplantıda, yediemin otoparkı ve araç çekme ücretlerine %13 oranında bir zam yapılması kararlaştırıldı.

UKOME Toplantısı Detayları

Toplantı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde toplandı. Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü'nün önerisi doğrultusunda yediemin otoparklarında çekilen araçların günlük otopark ve çekici ücretleri yeniden değerlendirildi.

Yeni Ücret Tarifesi

Alınan kararla birlikte, yediemin otoparkı ve araç çekme ücretleri şöyle yeniden düzenlendi:

Araç çekme ücreti: 708 TL'den 800 TL'ye çıktı.

Özel taşıma ücreti (5 km'ye kadar): 708 TL'den 800 TL'ye yükseltildi.

İlave kilometre ücreti: 23.6 TL'den 26.66 TL'ye arttı.

Günlük Otopark Ücretleri

Motosikletler için günlük ücret: 35.4 TL'den 40 TL'ye.

Otomobiller için günlük ücret: 70.8 TL'den 80 TL'ye.

Kamyonet, arazi taşıtı ve minibüsler için: 88.5 TL'den 100 TL'ye.

Kamyon ve otobüsler için: 135.7 TL'den 253.5 TL'ye.

İş makineleri için günlük ücret: 177 TL'den 200 TL'ye yükseldi.

Bu kararlar, İstanbul'daki otopark düzenlemelerini daha sistematik hale getirmek ve maliyetleri güncel tutmak adına atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.