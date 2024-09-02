İstanbul'da Yeni Adli Yıl Açılışı Yapıldı

Yeni Adli Yıl Töreni Gerçekleşti

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ve Anadolu Adliyesi'nde 2023-2024 adli yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Tören, İstanbul'da adliyelerin atrium alanında yapıldı ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Murat Boylu'nun Açıklamaları

Törende konuşan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, geçtiğimiz dönemde vefat eden Adil Özder ve emekli savcı Ali Parlar'ı rahmetle andı. Boylu, Türkiye'nin en büyük istinaf mahkemesi olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 60 daire ile kurulduğunu, artan iş yükü nedeniyle bu sayının 98'e ulaştığını belirtti.

Dosya Durumu ve Yeni Daireler

Boylu, 20 Temmuz itibarıyla adliyede toplamda 316,129 dosya bulunduğunu aktardı. Bu dosyalardan 93,676'sı ceza dairelerinde, 222,453'ü ise hukuk dairelerinde yer almakta. Ayrıca, kurulan yeni 59. Hukuk Dairesi'nin icra dairesi olarak faaliyet göstereceğini ve kira tahliye ile itirazın kaldırılması davalarına bakacağını ifade etti.

Ek Bina ile Rahatlama Sağlanacak

Yeni açılan 60, 61 ve 62. hukuk daireleri ile birlikte toplamda 87,000 dosyanın bu dairelere aktarılacağını belirten Boylu, böylece iş dairelerinde ciddi bir rahatlama sağlanacağını dile getirdi. Ayrıca, tüm dairelerin rahatlaması için 36 dairelik ek bina projesinin ilerlediğini ve yatırım bütçesine dahil edilmesi için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Törene Katılanlar

Törene İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, daire başkanları, üyeler, savcılar ve adliye personeli katılım gösterdi. Anadolu Adalet Sarayı'ndaki törende ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya ile beraber başsavcı vekilleri, hakimler ve savcılar da yer aldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ve Anadolu Adliyesi'nde yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, törene katılarak konuşma yaptı.