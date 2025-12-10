İstanbul'da Yeni Nesil Suç Örgütlerine Dev Operasyon: 42 Gözaltı, 41 Tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve soruşturma derinleştirildi.

Operasyonun ayrıntıları

Farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda tespit edilen şüpheliler ve olaylar şu şekilde belirlendi:

22.11.2025 tarihinde Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı eylemi ile alakalı tespit edilen 2 şüpheli şahıs.

25.11.2025 tarihinde Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı eylemi ile alakalı tespit edilen 4 şüpheli şahıs.

28.11.2025 tarihinde Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen eylem ile alakalı tespit edilen 17 şüpheli şahıs.

29.11.2025 tarihinde Bahçelievler ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen eylem ile alakalı tespit edilen 2 şüpheli şahıs.

01.12.2025 tarihinde 1 kişiye yönelik gerçekleşen tehdit eylemi ile alakalı tespit edilen 2 şüpheli şahıs.

04.12.2025 tarihinde Şişli ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı eylemi ile alakalı tespit edilen 4 şüpheli şahıs.

01.12.2025 tarihinde Beşiktaş ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 1 şüpheli şahıs.

03.12.2025 tarihinde 1 kişiye yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 şüpheli şahıs.

05.12.2025 tarihinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 4 şüpheli şahıs.

Toplamda 42 şahıs, farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Dijital inceleme ve aydınlatılan eylemler

Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde şu eylemler aydınlatıldı:

25.11.2025 tarihinde Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı eylemi ve aynı şahsa ait araca yönelik kundaklama eylemi.

04.12.2025 tarihinde Sultangazi ilçesinde bir araca yönelik kurşunlama eylemi.

05.12.2025 tarihinde Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı eylemi.

Bu vakalar dahil olmak üzere toplam 4 farklı eylem dijital deliller sayesinde aydınlatıldı.

Yakalanan 42 şahıstan 41 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi; 1 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

