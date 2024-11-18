İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' Davasında 47 Sanık Yargı Önünde

Mahkeme Süreci Başladı

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan önemli dava, 47 sanığın yargılanmasına sahne oluyor. Suç örgütü lideri olduğu düşünülen doktor Fırat Sarı ve diğer sanıkların, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları iddia ediliyor.

Duruşmada Gergin Anlar

Duruşma, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk oturumla başladı. Tutuklu sanıklar arasında 8 kadın olmak üzere toplam 22 kişi ve 19 tutuksuz sanık, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar duruşmaya SEGBİS sistemi ile katıldı. Mahkeme başkanı, salonun yetersizliği nedeniyle TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın yer değişikliği yapmasını istemesi üzerine avukatlar ve mahkeme başkanı arasında tartışmalar yaşandı.

Vekillerden Açıklama

Duruşma öncesinde, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı'nın denetim görevini yerine getirmediğini belirtti. Emir, "Hastanelerin kapatılması ancak halk ayağa kalkınca akıllarına geldi" dedi.

Örgütün Amacı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, suç örgütünün yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin işletmesini devralarak, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yüksek ödemeler almak için çirkin bir plan yaptığı ifade ediliyor. Sanıkların hasta bebeklerin durumunu olduğundan daha ağır göstererek, uzun süre hastanede yatış sağlamaları sonucunda mali kazanç elde ettikleri belirtiliyor.

Cezalar ve Yasal Süreç

Suçlamaların ciddiyeti göz önüne alındığında, örgüt liderleri başta olmak üzere sanıklar için toplam 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıkların da benzer suçlamalar nedeniyle ağır cezalarla karşı karşıya olduğu öğrenildi.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Duruşma sırasında mahkeme çevresinde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Olayın büyüklüğü ve toplumdaki yankısı göz önüne alındığında, bu dava Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer edinmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.