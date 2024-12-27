İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Davasında Şok Tutuklama!

İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Davası Gelişmeleri

İstanbul'da bubi tuzağı gibi örülmüş bir yenidoğan çetesi davasında önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Güney Hastanesi Mesul Müdürü Doc. Ali Dirik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı ve ardından tutuklandı.

Tutuklama Detayları

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Ali Dirik Fatih'te sahte kimlikle yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianame ve Suçlamalar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı başta olmak üzere, suç örgütünün başını çeken isimlerin bebek ölümlerine sebep olduğu öne sürülüyor. Kasten öldürme, nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü kurma gibi ağır suçlamalarla yargılanan sanıkların, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan haksız kazanç sağlamaya çalıştığı vurgulanıyor.

Ceza İstemleri

Davada sanıkların Fırat Sarı ve İlker Gönen için tümüyle 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanık Gıyasettin Mert Özdemir için ise 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Toplamda 47 sanığın yargılandığı davada, ceza istemleri ve olası yaptırımlar dikkat çekiyor.

Koruma ve İhtiyati Tedbirler

İddianamede suç işleyerek maddi menfaat sağlayan hastaneler hakkında da güvenlik tedbiri uygulanması talep edilmiş olup, ilgili hastanelerin kapatılması ve mal varlıklarına el konulması yönünde talepler bulunmaktadır.

Ek olarak, soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi tehdit eden kişiler de tutuklanarak adalette bir başka boyut kazandırılmıştır.