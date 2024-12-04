İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' Operasyonunda 14 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

İstanbul'da gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonla, bebek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, adli tıpta uzman 5 doktor, 3 hemşire ve 5 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonun Detayları

Şüphelilerin, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine önceden anlaşılarak bebek acil hastalarını sevk edip, onların ölümü ile sonuçlanan ihmallerine neden oldukları kaydedildi. Operasyon sırasında doktor Fırat Sarı başta olmak üzere, organize suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen 16 şüpheli belirlendi ve gözaltına alındı.

Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni Müfettiş Raporları

Bugünkü operasyonda gözaltına alınan kişilerle ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan 28 Eylül ve 11 Kasım 2024 tarihli raporlar ortaya çıktı. Bu raporlarda, özel hastanelerde tedavi gören bebek hastalara her gün 8 bin lira ödeme yapıldığı, bu nedenle hastane görevlilerinin iyileşen bebekleri taburcu etmeden hastanede tutmaya çalıştıkları tespit edildi.

Raporda ayrıca, yoğun bakım ünitelerinde bulunması gereken doktor personelin eksik olduğu ve bu durumun ağırlaşan hasta durumlarıyla birleşince bebek ölümlerine yol açtığı bilgisi yer aldı. İdamlık durumlar söz konusu olduğunda ise, hastaneye gitmeyen doktorların bulunmadığı ve hemşirelerin telefonla yönlendirmeler yaptığı ortaya çıkarılmıştır.

Sonuç ve Devam Eden Süreç

Operasyon sırasında elde edilen bulgular, yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin epikriz raporlarının gerçeğe aykırı düzenlendiğini göstermektedir. Bu gelişmeler, hem sağlık sektöründeki denetim mekanizmalarının sorgulanmasına neden oldu hem de haksız kazanç sağlamaya çalışan kişilere karşı mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.