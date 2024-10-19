İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' Soruşturması: 47 Şüpheli ve 10 Bebek Ölümü

Yenidoğan Çetesi Soruşturması

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla işbirliği yaparak bebek acil hastalarını belirlenen özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirdiği iddia edilen 47 şüpheliye ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianameye göre, bu durum ölümlere yol açarak haksız kazanç elde etme amacını taşıyordu.

Soruşturma Süreci

OLay, CİMER üzerinden gelen ihbarla başladı. 27 Mart 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne tarafına iletilen ihbar, 21 Mayıs 2023'te Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne aktarıldı. Bu ihbarın ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. 28 Eylül 2023'te bir denetim komisyonu kurularak, il genelindeki tüm sağlık tesislerinin yenidoğan yoğun bakım birimleri incelendi.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

26 Nisan 2024'te İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 47 kişi gözaltına alındı, bunlardan 22'si tutuklandı. Mayıs ayında ise Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin faaliyetleri askıya alındı.

Uzman Raporu ve Tehditler

23 Ağustos'ta hazırlanan bir uzman raporunda, yenidoğan bebeklerin %90'ının sağlık haklarının ihlal edildiği yer aldı. Ayrıca, 30 Ağustos'ta müdahil avukat Aylin Arslantatar, bir savcıya yönelik suikast planlandığını duyurdu. Savcı, bu durumu ilgili makamlara bildirdi.

Fezleke ve İddianame Detayları

9 Ekim'de tamamlanan fezlekede, hastaların gördüğü ihmal ve ötenazi uygulamalarına dikkat çekildi. 11 Ekim'de, tehditlerle ilgili soruşturma devam ederken, 14 Ekim'de 8 şüphelinin adlî kontrol tedbiriyle yargılanması için mahkemeye sevk edildi.

İddianamede, sorumlu tutulan şüpheliler arasında doktorlar, hemşireler ve sağlık görevlileri yer almakta; bebek ölümleriyle ilgili ağır cezalar talep edilmektedir.

Soruşturma sürecinin derinlemesine devam ettiği, ayrıca yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.