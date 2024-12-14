İstanbul'da YETEV Eğitim Teknolojileri Zirvesi Gerçekleştirildi

İstanbul'da Eğitimde Teknoloji Zirvesi Ön Plana Çıktı

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) tarafından düzenlenen Eğitim Teknolojileri Zirvesi, teknoloji ve eğitimdeki dönüşümü ele almak üzere İstanbul Yenidoğu Okulları Çekmeköy Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, eğitimde teknolojinin sağladığı fırsatları vurguladı.

Erdoğan: İnsan ve Teknoloji Arasındaki Denge

Bilal Erdoğan, "Bir taraftan çocuklarımızı teknolojinin nimetleriyle daha iyi geliştirmeye, eğitmeye ve terbiye etmeye elbette çalışacağız. Diğer taraftan da insanın da teknolojiyi eğitmesi gerektiğini hiçbir zaman unutmayacağız." diyerek, insanın teknoloji ile entegrasyonuna dair önemli mesajlar verdi.

Uluslararası Başarılar ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Erdoğan, TIMSS 2023 sonuçlarının Türkiye için umut verici olduğuna değinerek, eğitimde son 20 yıldaki gelişmeleri ve başarıları paylaştı. "Her yıl devam eden gelişme aslında bizim daha iyi noktaya geleceğimizin de habercisidir," dedi. Eğitimdeki yaklaşımın beceri ve yetkinlik temellere dayalı olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, öğrenci odaklı bir müfredata önem verdiklerini belirtti.

YETEV Okulları'nın Hedefleri

YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, eğitim teknolojilerinde önemli aşamalar kaydettiklerini belirtirken, öğretmenlerin ve öğrencilerin yetkinliklerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Oktay, "Eğitim teknolojilerinin artık eğitimin tam içinde, merkezinde yer almaya başladığını" vurguladı.

Zirvenin İçeriği

YETEV Eğitim Teknolojileri Zirvesi, eğitimde teknoloji ve yapay zeka konularında alanında uzman kişilerin katıldığı paneller, stantlar ve atölye çalışmalarıyla desteklendi. Öğrenciler ve eğitimciler, güncel uygulamaları öğrenme ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buldular.