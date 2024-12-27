DOLAR
35,18 -0,17%
EURO
36,68 0,22%
ALTIN
2.960,31 0,58%
BITCOIN
3.312.604,42 1,49%

İstanbul'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yılbaşı için alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:34
İstanbul'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

İstanbul'da Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Belirlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yılbaşı günü alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin önemli bir toplantı düzenlendiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısında, İstanbul Valisi, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve ilgili birim amirlerinin katıldığını belirtti.

Huzur ve Güven İçin Tedbirler Arttırılacak

Toplantının ana gündem maddesi, yılbaşı günü alınacak tedbirler oldu. Yerlikaya, diğer illerde olduğu gibi İstanbul'da da yeni yıla huzur ve güven içinde girmek adına tedbirlerin artırılacağını ifade etti. Bu kapsamda, İstanbul'un güvenliğini sağlamak için gereken tüm önlemlerin hayata geçirileceği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları İçin Yardım Limiti 300 Milyon Lira Olarak Belirlendi
2
ABD'den Azerbaycan Uçağının Düşüşüne İlişkin Önemli Açıklama
3
Narin Güran Cinayeti Davasında Enes Güran'dan Çarpıcı Savunma
4
Hukukçular Derneği'nden 'Adalet Aranıyor' Belgeseli Gösterimi
5
Samsun'da 'Sağlıklı Yaşam Mümkün mü' Konferansı Düzenlendi
6
İzmir'de Trajik Kazada Hayatını Kaybeden Liseli Yağmur Özçelebi'nin Müzikal Anıları
7
Akar: Türkiye Uluslararası Arenada Özne Haline Geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi