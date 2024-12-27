İstanbul'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

İstanbul'da Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Belirlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yılbaşı günü alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin önemli bir toplantı düzenlendiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısında, İstanbul Valisi, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve ilgili birim amirlerinin katıldığını belirtti.

Huzur ve Güven İçin Tedbirler Arttırılacak

Toplantının ana gündem maddesi, yılbaşı günü alınacak tedbirler oldu. Yerlikaya, diğer illerde olduğu gibi İstanbul'da da yeni yıla huzur ve güven içinde girmek adına tedbirlerin artırılacağını ifade etti. Bu kapsamda, İstanbul'un güvenliğini sağlamak için gereken tüm önlemlerin hayata geçirileceği vurgulandı.