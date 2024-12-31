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İstanbul'da Yılbaşı Kutlamaları Canlılığa Bürüyor

İstanbul'un hareketli bölgeleri, yılbaşı kutlamaları için renkli süslemelerle dolup taşıyor. Kadıköy, Nişantaşı, Beşiktaş ve Ortaköy yoğun ilgi görüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 20:30
İstanbul'da Yılbaşı Kutlamaları Canlılığa Bürüyor

İstanbul'un İşlek Caddeleri Yılbaşı İçin Hazır

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yılbaşı kutlamaları için geri sayım başlarken, kentin işlek noktaları rengarenk ışıklarla donatıldı. Kadıköy Bağdat Caddesi, Şişli Nişantaşı, Beşiktaş Meydanı ve Ortaköy gibi popüler alanlar, kutlama atmosferiyle dolup taşıyor.

Kadıköy’de Hareketlilik Artıyor

Kadıköy'deki Bağdat Caddesi, hazırlanan yılbaşı süslemeleri ile dikkat çekiyor. Caddeye gelen vatandaşlar, hatıra fotoğrafları çektirirken, polis ekipleri güvenlik tedbirlerini artırmış durumda. Özellikle Altıyol Boğa Heykeli, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri oldu. Boğa Heykeli’nin önünde ışıklandırılmış '2025' yazısı ile vatandaşlar anılarını ölümsüzleştiriyor.

Nişantaşı Sokakları Renkleniyor

Nişantaşı'nda ise yılbaşı hazırlıkları göz kamaştırıyor. Teşvikiye Caddesi’nin ışık tünelleri ve süslenmiş ağaçları ile müzik dolu anlar yaşanıyor. Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında sokak müzisyenleri, vatandaşlara keyifli anlar sunarak alışveriş yapmak isteyenler için cazibe noktası haline geliyor.

Beşiktaş ve Ortaköy'de Yoğun Atmosfer

Beşiktaş Meydanı'ndaki süslemeler, sokak müzisyenlerinin enerjisiyle birleşerek kutlama ruhunu pekiştiriyor. Aynı şekilde, Ortaköy Meydanı ve çevresindeki alanlar yılbaşı süslemeleri ile dolup taşıyor. Polis ekipleri, bölgede güvenliği sağlarken, yeni yıla girmeye hazırlanan vatandaşlar aktif bir şekilde alanda bulunuyor.

Bakırköy'de Kutlama Hazırlıkları Tamamlandı

Kentimizin kalabalık noktalarından biri olan Bakırköy'de de yılbaşı hazırlıkları sona erdi. Belediye tarafından yapılan ışıklandırmalar, cadde ve sokakları görsel bir şölenle donattı. Çok sayıda kişi, yeni yıla girmek üzere alana akın etmeye başladı.

İstanbul'un işlek bölge ve caddelerinde yılbaşı kutlamalarına saatler kala hareketlilik yaşanmaya...

İstanbul'un işlek bölge ve caddelerinde yılbaşı kutlamalarına saatler kala hareketlilik yaşanmaya başladı. Renkli kutlamalara ev sahipliği yapan Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlanan yılbaşı temalı süslemeler vatandaşların ilgisini çekiyor. Caddeye erken saatte gelen vatandaşlar bu noktalarda hatıra fotoğrafı çektiriyor.

İstanbul'un işlek bölge ve caddelerinde yılbaşı kutlamalarına saatler kala hareketlilik yaşanmaya...

İstanbul'un işlek bölge ve caddelerinde yılbaşı kutlamalarına saatler kala hareketlilik yaşanmaya başladı. Renkli kutlamalara ev sahipliği yapan Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlanan yılbaşı temalı süslemeler vatandaşların ilgisini çekiyor. Caddeye erken saatte gelen vatandaşlar bu noktalarda hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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