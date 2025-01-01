İstanbul'da Yılbaşı Tedbirlerinde 44 Gözaltı ve 25 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

İstanbul'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Sıkı Tutuldu

İstanbul'da yılbaşı kutlamaları için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda, toplam 86 bin 154 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Bu süreçte 44 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Ekipleri Yoğun Görev Üstlendi

İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi olumsuzluk yaşanmaması için 55 bin 225 emniyet mensubu ile görev yaptı. Uygulamalar sırasında, çeşitli suçlardan aranan 150 şüpheli de yakalandı.

Adli ve İdari Ceza Uygulamaları

Yapılan denetimlerde, 88 kişiye toplamda 225 bin 964 lira adli ve idari ceza kesildi. Ayrıca 133 araç trafikten men edildi.

Trafik Kontrolleri ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Trafik noktalarında gerçekleştirilen kontrollerde 21 bin 721 aracı sorgulayan emniyet ekipleri, 663 araca toplam 3 milyon 174 bin 908 lira ceza uyguladı. 754 iş yeri denetlendi ve bunlardan 17'sine toplam 65 bin lira ceza kesildi.

Arama sonuçlarında, 25 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 206 mermi, 20 kurusıkı tabanca, 4 kesici alet ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.