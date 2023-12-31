İstanbul'da yılbaşı yasakları! Taksim Meydanı'na bariyerler yerleştirildi

Yılbaşı kutlamaları için Beyoğlu'nda alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Taksim Meydanı ve çevresine polis ekipleri tarafından bariyer yerleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan tedbirler çerçevesinde, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresindeki sokak girişlerine demir bariyerler konuldu.

Gezi Parkı, güvenlik noktası olarak belirlendi ve park içinde polis ekipleri görev yapacak. Olası olaylara karşı tedbir amacıyla polis ekipleri hazır bir şekilde bekletiliyor. Saat 14:00'ten sonra, İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan birçok yol, Sıraselviler ve Tak-ı Zafer Caddeleri, Hocazade Sokak Taksim Meydanı istikameti, Ömer Hayyam Caddesi ve Hamalbaşı Caddesi kavşağı trafiğe kapatılacak.





Ayrıca, Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler, alternatif güzergahları kullanarak Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler ise Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Caddesi'ne ve Divan Kavşağı'na yönlendirilecek. Güvenlik önlemleri, halkın güvenli bir şekilde yılbaşı kutlamalarını gerçekleştirebilmesi amacıyla alınmış durumda.