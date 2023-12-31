İstanbul'da yılbaşı yasakları! Taksim Meydanı'na bariyerler yerleştirildi

Yılbaşı kutlamalarının gerçekleşeceği Beyoğlu'nda güvenlik önlemleri artırıldı. Bu kapsamda, Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik ekipleri tarafından bariyerler yerleştirildi. Böylelikle, kutlamalara katılacak olan vatandaşların güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla alınan tedbirlerle Taksim bölgesinde kontrol ve düzen sağlanmış oldu. Güvenlik birimleri, yoğun katılımın beklendiği bu özel etkinlikte herhangi bir olumsuz duruma karşı önlemlerini almış durumda

İstanbul'da yılbaşı yasakları! Taksim Meydanı'na bariyerler yerleştirildi
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Yılbaşı kutlamaları için Beyoğlu'nda alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Taksim Meydanı ve çevresine polis ekipleri tarafından bariyer yerleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan tedbirler çerçevesinde, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresindeki sokak girişlerine demir bariyerler konuldu.

Gezi Parkı, güvenlik noktası olarak belirlendi ve park içinde polis ekipleri görev yapacak. Olası olaylara karşı tedbir amacıyla polis ekipleri hazır bir şekilde bekletiliyor. Saat 14:00'ten sonra, İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan birçok yol, Sıraselviler ve Tak-ı Zafer Caddeleri, Hocazade Sokak Taksim Meydanı istikameti, Ömer Hayyam Caddesi ve Hamalbaşı Caddesi kavşağı trafiğe kapatılacak.

yılbaşı

Ayrıca, Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler, alternatif güzergahları kullanarak Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler ise Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Caddesi'ne ve Divan Kavşağı'na yönlendirilecek. Güvenlik önlemleri, halkın güvenli bir şekilde yılbaşı kutlamalarını gerçekleştirebilmesi amacıyla alınmış durumda.

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