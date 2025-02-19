İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Deniz Ulaşımını Vurdu

İstanbul'da Kar Yağışı Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Şehir Hatları A.Ş tarafından gerçekleştirilen bazı deniz seferlerini iptal etti. Şirket, hava koşulları nedeniyle seferlerde yaşanan aksamalar hakkında bilgi verdi.

Hangi Seferler İptal Edildi?

Açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin Moda durağına uğramayacağı belirtildi. Ayrıca, aşağıdaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı ifade edildi:

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur hattı

Boğaz Hattı Seferleri

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring

Üsküdar-Aşiyan

Beykoz-Sarıyer

Rumeli Kavağı-Eminönü

Anadolu Kavağı-Üsküdar

Çengelköy-İstinye ring

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü

Çengelköy-Kuzguncuk-Kabataş

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattı

Yolcuların, planlarını buna göre yapmaları ve sefer durumunu takip etmeleri önerildi.