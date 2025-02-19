İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Deniz Ulaşımını Vurdu

İstanbul'da Kar Yağışı Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiledi
İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Şehir Hatları A.Ş tarafından gerçekleştirilen bazı deniz seferlerini iptal etti. Şirket, hava koşulları nedeniyle seferlerde yaşanan aksamalar hakkında bilgi verdi.
Hangi Seferler İptal Edildi?
Açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin Moda durağına uğramayacağı belirtildi. Ayrıca, aşağıdaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı ifade edildi:
- İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur hattı
- Boğaz Hattı Seferleri
- Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring
- Üsküdar-Aşiyan
- Beykoz-Sarıyer
- Rumeli Kavağı-Eminönü
- Anadolu Kavağı-Üsküdar
- Çengelköy-İstinye ring
- Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü
- Çengelköy-Kuzguncuk-Kabataş
- Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattı
Yolcuların, planlarını buna göre yapmaları ve sefer durumunu takip etmeleri önerildi.