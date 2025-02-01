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İstanbul'da Yoğun Sis Etkili: Köprüler Görünmez Hale Geldi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşatırken vapur seferleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 09:52
İstanbul'da Yoğun Sis Etkili: Köprüler Görünmez Hale Geldi

İstanbul'da Sabaha Sisle Başladı

İstanbul, sabahın erken saatlerinden itibaren bazı bölgelerinde yoğun sis etkisi altına girdi. Özellikle Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprülerin çevresinde yoğun sis gözlemlenirken, bu durum binaların üst kısımlarının görünmez hale gelmesine neden oldu.

Sisin Etkili Olduğu Bölgeler

Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli ve Zeytinburnu gibi birçok ilçede etkili olan sis, Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar bölgelerinde görülüyor.

Ağır Trafik Koşulları

Yoğun sis, bazı bölgelerde görüş mesafesini ciddi şekilde azaltarak sürücülerin kontrollü bir şekilde ilerlemesine sebep oldu. Bu durum, şehrin özellikle ana arterlerinde trafik akışında aksamalar yaşanmasına neden oldu.

Deniz Ulaşımında Sıkıntı Yok

Buna rağmen, sisin etkisini sürdürdüğü İstanbul'da vapur seferleri devam ediyor. Ulaşımda yaşanan sıkıntılara rağmen, deniz ulaşımında herhangi bir aksaklık yaşanmadığı bildirildi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yoğun sis etkili oldu.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yoğun sis etkili oldu.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yoğun sis etkili oldu.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yoğun sis etkili oldu.

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