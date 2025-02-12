İstanbul'da Yoğun Sis Etkisi: Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul'da Sis Etkisini Gösterdi

İstanbul'un bazı bölgelerinde, gece saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Özellikle İstanbul Boğazı ve çevresindeki alanlarda yoğunlaşan sis, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Avrupa Yakası'nda Görüş Mesafesi Düşüyor

Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer bölgelerinde etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Bu durum, sürücülerin trafik akışını yavaşlatmak zorunda kalmasına yol açtı.

Köprüler Sise Büründü

İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü büyük ölçüde sise gömülürken, sürücüler dikkatli ve kontrollü bir şekilde ilerliyor.

Gemi Trafiği Askıya Alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, internet üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin 03.10 tarihinden itibaren çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu. Bu durum, sis yoğunluğunun seyrine bağlı olarak devam ediyor.