İstanbul'da Yoğun Sis Nedeniyle Vapurlar Askıya Alındı

İstanbul'da Sis Etkili Olmaya Devam Ediyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yoğun sis etkili olmaya başladı. Özellikle Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprüler çevresinde sisin yoğun olduğu gözlemleniyor. Bu durum, binaların üst kısımlarının görünmemesine neden oluyor.

Hangi Bölgelerde Sis Etkili?

Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli ve Zeytinburnu gibi ilçelerde yoğun sis gözlemlenirken, Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar bölgelerinde etkili olduğu bildirilmektedir.

Sürücüler Kontrolü Elden Bırakmıyor

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesinin düşmesi, sürücülerin kontrollü şekilde ilerlemesine sebep oldu.

Vapur Seferlerinde Aksamalar

Sis nedeniyle hava muhalefeti yaşayan İstanbul'da, bazı seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanıyor. Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, sis sebebiyle Beykoz-Sarıyer Hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.