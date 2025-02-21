İstanbul'da Yoğun Tipi Nedeniyle Şehir Hatları Seferleri İptal Edildi

İstanbul'da etkili olan yoğun tipi nedeniyle Şehir Hatları seferleri, ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:27
İstanbul'da Yoğun Tipi Nedeniyle Şehir Hatları Seferleri İptal Edildi

İstanbul'da Hava Koşulları Seyahatleri Olumsuz Etkiledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle tüm seferlerin durdurulduğunu duyurdu.

Seferlerin İptal Nedeni: Yoğun Tipi

Şehir Hatları'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız. Elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur," ifadeleri yer aldı.

Gelişmelerin yakından takip edileceği ve seferlerin yeniden başlayışı ile ilgili bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

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