İstanbul'da Yoğun Yağış Trafiği Etkiliyor: Yoğunluk Yüzde 89'a Ulaştı

İstanbul'da yoğun yağış trafiği olumsuz etkiliyor. İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü. Akşam saatlerinde işten çıkan vatandaşlar, yağmurun da etkisiyle yolda ilerlemekte zorlanıyor.

Kentin belirli bölgelerinde gün içerisinde etkili olan yağış, sürücülerin kontrollü ilerlemesine neden olurken, bazı noktalar ise yoğun trafik ile karşı karşıya kaldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden her iki yöne geçişlerde trafik durma noktasına gelirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ciddi bir yavaşlama gözlemleniyor.