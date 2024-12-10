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İstanbul'da Yoğun Yağış Trafiği Etkiliyor: Yoğunluk Yüzde 89'a Ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağış, trafik yoğunluğunu yüzde 89'a çıkardı. Özellikle köprülerde ve D-100 kara yolunda yoğunlaşan trafik sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 18:41
İstanbul'da Yoğun Yağış Trafiği Etkiliyor: Yoğunluk Yüzde 89'a Ulaştı

İstanbul'da yoğun yağış trafiği olumsuz etkiliyor. İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü. Akşam saatlerinde işten çıkan vatandaşlar, yağmurun da etkisiyle yolda ilerlemekte zorlanıyor.

Kentin belirli bölgelerinde gün içerisinde etkili olan yağış, sürücülerin kontrollü ilerlemesine neden olurken, bazı noktalar ise yoğun trafik ile karşı karşıya kaldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden her iki yöne geçişlerde trafik durma noktasına gelirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ciddi bir yavaşlama gözlemleniyor.

Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde hafif sağanak yağış devam ediyor. D-100 kara yolu Edirne istikametinde Avcılar'dan Beylikdüzü'ne kadar yine yoğun bir trafik hissediliyor. Küçükçekmece'deki yağmur ise aralıklarla sürerken, Sefaköy metrobüs durağı

D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü girişinde araçlar çift yönlü ağır ilerliyor. TEM Otoyolu'nda ise Kağıthane mevkisinden başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

İstanbul'un akşam trafiği, vatandaşları zorlarken, bu yağışlı günlerde dikkatli olmaları gerektiği hatırlatılıyor.

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