İstanbul'da Yolcu Otobüsünde Yangın: 24 Yolcu Güvenle Tahliye Edildi

İstanbul'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, seyir halindeki bir şehirlerarası yolcu otobüsünde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Hatay'dan Çorlu'ya gidiyordu.

Yangın Detayları ve Müdahale Süreci

TEM Otoyolu'nda, yolcu otobüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkması üzerine 24 yolcu otobüsten indirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı, ancak otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu'nda yoğun araç trafiği oluştu.

Yolcular Güvenle Tahliye Edildi

Yangın sonrası, otobüs yolcuları firmanın servisleri aracılığıyla Büyük İstanbul Otogarı'na güvenle götürüldü. Ekipler, yangından sonra soğutma çalışmaları yaparak otobüsü vinç yardımıyla kaldırdı.

Yapayalan çalışmaların ardından, trafik normale döndü. Yangın sırasında yolculardan Yahya Özmuk, olay anını aktardığı basın mensuplarına, sabah saatlerinde otobüsün arka tarafından duman çıkmaya başladığını, ardından yolcuların tahliye edildiğini belirtti. Özmuk, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığını, ancak maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.