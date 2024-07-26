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İstanbul'da Yüksek Getirili Fon Dolandırıcılığı Davası

İstanbul'da yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı davasında yeni bir iddianame hazırlanarak, sanıklara hapis cezası talep edildi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 14:50
İstanbul'da Yüksek Getirili Fon Dolandırıcılığı Davası

Yüksek Karlı Gizli Fon Dolandırıcılığı Davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' olarak bilinen dolandırıcılık olayıyla bağlantılı olarak Seçil Erzan ve Nur Erkasap hakkında yeni bir iddianame düzenledi.

Ceza Talepleri

İddianamede, Seçil Erzan için 3 yıldan 10 yıla, Nur Erkasap için ise 9 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Davaya Dahil Olan Sanıklar

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iki tutuklu olmak üzere toplamda yedi sanığın yargılanacağı davadaki iddianamede, Seçil Erzan 'şüpheli', Nur Erkasap ise 'müşteki-şüpheli' olarak yer alıyor. Diğer sanıklar arasında Ömer Kahraman, Mert Zeydanlı ve Volkan Bahçekapılı da bulunuyor.

İddialar ve Savunmalar

İddianamede, Erzan’ın savcılık ifadesinde, "Nur Erkasap benim vadettiğim fona para yatırmak istedi ancak nakit parası olmadığı için bunu gerçekleştiremedi" dediği belirtildi. Erzan; ayrıca, Erkasap’tan hiçbir zaman nakit para almadığını da aktardı.

Diğer yandan, Nur Erkasap, kendisine Erzan tarafından yüksek getirili bir fon hakkında bilgi verildiğini ve bu nedenle 500 bin dolarını Erzan’a teslim ettiğini söyledi. Ünlü teknik direktör Fatih Terim ile yakın ilişkisi olduğunu da vurgulayan Erkasap; Erzan’ın önceden verdiği paraları geri almadığını ifade etti.

Müştekilerin İfadeleri

Müştekilerden Ömer Kahraman, Erzan’a verdiği 5 milyon 884 bin liranın geri ödenmediğini, bunun yanı sıra paranın yurt dışından geldiğine dair ikna edildiğini belirtti. Hülasa, Erkasap ve Erzan'ın kurduğu ilişki sorasında, yasal sürecin aşikar olduğu kaydedildi.

Sonuç ve Beklentiler

Erzan'a yönelik dolandırıcılık suçundan ceza istense de, aynı dokümanda birlikte hareket etmekle suçlanan Erkasap’a yönelik talepler de dikkat çekiyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletilen iddianame şu an değerlendiriliyor.

Ana Davada Dikkat Çeken Talepler

Erzan'ın aynı mahkemede yargılanan ana dosyasında ise toplamda 93 yıldan 305 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yüksek getiri vaadiyle birçok kişi dolandırıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan mağdurlar, haklarında dava açılan diğer sanıklarla birlikte sürecin takibinde olacaklar.

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