İstanbul'da Zabit Katibine Dolandırıcılıktan Ceza İstemleri

İstanbul'da, vatandaşların gayrimenkullerini geçici devralma karşılığında kar payı vaadiyle dolandırdığı öne sürülen Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapmış Süleyman Demirel'in de aralarında bulunduğu 15 sanığın "dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılandığı davada ara karar verildi.

Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Demirel ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşmaya hazır bulundu.

Müşteki Cihan Könülşök, Levent Sırataş'ın tavsiyesi üzerine tanıştığı Demirel'in sürekli yeni işlerle para kazanabileceğini söylediğini belirtti. Könülşök, “Sanığın bahis oynayarak para kazandığını bilmiyordum. Ona 'İşin içinde bahis ya da sanal para var mı?' diye sorduğumda, 'Hayır, yok'dedi. Bir süre sonra, ilk olarak 50 bin avro verdim, ardından başka talepler geldi. Toplamda 340 bin avro verdik, ama sadece iki kez ödeme aldıktan sonra ortadan kayboldu. Süleyman beni tehdit etti ve zararım karşılanmadı.” diye ifade etti.

Sanık Süleyman Demirel, 18 aydır tutuklu olduğunu belirterek, dava dosyasında delil sunulmadığını öne sürdü. Ayrıca, müşteki Könülşök'ten para almaya hiçbir zaman yalnız gitmediğini ve kefil imzası olmadan hiçbir işlem yapmadığını iddia etti. Tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sanık Süleyman Demirel'in kaçma ihtimalinin bulunmadığı ve delillerin büyük ölçüde toplandığı gerekçeleriyle tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianame Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Süleyman Demirel'in Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yaptığı belirtildi. İddianamede, Demirel'in tefecilik yapan bir örgütle işbirliği yaptığı ve yüksek faizle para kullandırmak isteyen mağdurların gayrimenkullerini geçici olarak devralma karşılığında kar payı vaadinde bulunduğu aktarılmaktadır.

Ayrıca, sanığın devraldığı gayrimenkullerin birkaç ay süresince göstermelik ödemeler yapmasının ardından, mağdurların gayrimenkullerinin farklı kişiler adına tescil edilerek çete üyelerinin şantajla para talep ettiği belirtiliyor. Süleyman Demirel'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "dolandırıcılık", "tefecilik", "bilişim sistemine girmek" ile "verileri hukuka aykırı olarak vermek ya da ele geçirmek" suçlarından toplamda 40 yıldan 154 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmektedir. Diğer 14 sanık için de benzer suçlamalarla değişen sürelerde hapis cezası istenmektedir.