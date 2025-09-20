İstanbul'da Zeytinburnu ve Ümraniye'de silahlı saldırılar: 6 şüpheli tutuklandı

Yayın Tarihi: 20.09.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 10:38
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Ümraniye'de gerçekleşen iki ayrı silahlı saldırıya ilişkin yürüttükleri soruşturmada toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Bunlardan 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zeytinburnu'daki saldırı ve soruşturma

İddiaya göre, 11 Eylül'de Özel Balıklı Rum Hastanesi Vakfı bahçesinde S.G.'ye yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından ekipler çalışma başlattı. Polisler, saldırının tespitine yönelik teknik ve fiziki takip yaparak yaklaşık 60 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi ve olayla bağlantılı şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Yapılan operasyonda ekipler, saldırıyla ilgili olarak 8 şüpheliyi yakaladı.

Ümraniye'deki iş yeri kurşunlaması

Öte yandan, 5 Eylül'de Ümraniye'de faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada da polis, saldırganların tespitine yönelik 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izledi. Motosikletle gelerek iş yerini kurşunlayan saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Soruşturma kapsamında toplam 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; mahkemece 6 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

