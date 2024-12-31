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İstanbul'da Ziynet Eşyası Hırsızlığı: 2 Kadın Tutuklandı

İstanbul'da 650 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:25
İstanbul'da Ziynet Eşyası Hırsızlığı: 2 Kadın Tutuklandı

İstanbul'da Evlerden Ziynet Eşyası Çalan İki Kadın Tutuklandı

İstanbul'da üç ayrı hırsızlık olayı sonucunda toplamda 650 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen iki kadın şüpheli, tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar ve Bayrampaşa'daki evlerden yapılan hırsızlık şikayetleri üzerine harekete geçti.

Hırsızlık Olaylarının Detayları

Polis, 22 Ekim tarihinde Üsküdar Bahçelievler Mahallesi'nde bir evden 150 bin lira, 5 Aralık tarihinde ise Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'ndeki evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını tespit etti.

Polis Operasyonu ve Yakalanma

Hırsızlık ihbarları üzerine çalışan ekipler, daha önce kimlikleri tespit edilen şüpheliler T.U. (21) ve E.K. (23)’yi 27 Aralık tarihinde Üsküdar'da bir evin kapısını açmaya çalışırken yakaladı. T.U.'nun, 106 evden hırsızlık, çocuk kaçırılması ve konut dokunulmazlığı ihlali gibi toplam 112 suç kaydı olduğu ve 15 ayrı aranmasının bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli E.K.'nın ise 35 ayrı evden hırsızlık kaydı ve 4 aranması bulunduğu tespit edildi.

Adalet Süreci

Her iki şüpheli, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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