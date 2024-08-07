Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul'da Ziynet Eşyası Hırsızlığı: Bir Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da 750 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen bir zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:33
İstanbul'da Ziynet Eşyası Hırsızlığı: Bir Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Hırsızlık Olayları

İstanbul'da, girilerek gerçekleştirilen hırsızlık olayları sonrası 750 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sonucunda, şüphelilerden biri tutuklandı.

Gözaltına Alınan Şüphelilerin Kimlikleri

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, 10 Temmuz'da Kadıköy'de 450 bin lira, 21 Temmuz'da ise Kartal'da 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Şüphelilerin Suç Kayıtları

Gözaltına alınan G.Ç. (33), Ü.Ç. (34) ve S.A. (18) isimli şahısların sorgulamalarında, G.Ç.'nin 54, Ü.Ç.'nin 8 ve S.A.'nın 32 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Yargı Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, hırsızlık amacıyla bölgeye gelen şüphelilerin tanınmamak için şapka, maske ve gözlük taktıkları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu durum, hırsızlık öncesi enine boyuna yapılan hazırlıkları gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı