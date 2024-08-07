İstanbul'da Ziynet Eşyası Hırsızlığı: Bir Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Hırsızlık Olayları

İstanbul'da, girilerek gerçekleştirilen hırsızlık olayları sonrası 750 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sonucunda, şüphelilerden biri tutuklandı.

Gözaltına Alınan Şüphelilerin Kimlikleri

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, 10 Temmuz'da Kadıköy'de 450 bin lira, 21 Temmuz'da ise Kartal'da 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Şüphelilerin Suç Kayıtları

Gözaltına alınan G.Ç. (33), Ü.Ç. (34) ve S.A. (18) isimli şahısların sorgulamalarında, G.Ç.'nin 54, Ü.Ç.'nin 8 ve S.A.'nın 32 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Yargı Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, hırsızlık amacıyla bölgeye gelen şüphelilerin tanınmamak için şapka, maske ve gözlük taktıkları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu durum, hırsızlık öncesi enine boyuna yapılan hazırlıkları gözler önüne serdi.