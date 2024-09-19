İstanbul'da Ziynet Eşyası Hırsızlığına Tutuklama

İstanbul'da Ziynet Eşyası Hırsızlığı Olayı

İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirdiği hırsızlıklar sonucunda yakalanan 22 yaşındaki Şüpheli Ebru U., tutuklandı.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 11 Eylül'de Beylikdüzü'nde bir evden yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ve 16 Eylül'de Sarıyer'de bir evden değerli mücevherlerin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüpheli Yakalandı

Polis, çevredeki güvenlik kameralarından yaptığı inceleme sonucunda hırsızlık şüphelisi Ebru U.'yu tespit etti ve kısa süre içerisinde gözaltına aldı.

Geçmişi ve Tutuklanması

Yapılan soruşturmada, Ebru U.'nun 102 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul'daki hırsızlık olayları, güvenlik önlemlerinin artırılmasının gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.