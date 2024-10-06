İstanbul'da 'Zulmü Fırçala' Etkinliği Gerçekleştirildi

İstanbul'da 'Zulmü Fırçala' Etkinliği Düzenlendi

Fatih ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıların birinci yılı dolayısıyla boykot temalı "Zulmü Fırçala" etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından, Vefa Gençlik Merkezi ve çeşitli belediyelerin destekleriyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde yapıldı.

Proğrama Katılanlar

Etkinlik, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Durmuş Can ile diğer belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ressam İlhami Atalay'ın Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay, bu tür etkinliklerle Filistin konusunu unutturmadıklarını vurgulayarak, "Zulmü Fırçala" programını sürdürdüklerini ifade etti.

Atalay, İsrail'in eylemlerinin insanlık onuru açısından sorgulanması gerektiğini belirterek, "İsrail'e sözün ve sanatın tesir etmediği bir gerçek. Merhamet ve insaf eksikliğiyle, insanlığı yok etmek için hareket eden bir zihniyete karşı duruyoruz," diye ekledi.

Performanslar ve Katılım

Etkinlikte İlhami Atalay ve diğer sanatçıların canlı performansları sergilendi. Katılımcılar, Filistin’e destek amacıyla dayanışma mesajları verdiler. Etkinlik, yoğun bir katılımla sona erdi.