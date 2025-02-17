İstanbul'daki 1500 Yıllık Sarnıç İçin Bakanlıktan Açıklama: İzinsiz Uygulamalara Son Veriliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'daki 1500 yıllık sarnıcın masaj salonuna çevrilmesine yönelik şikayetler üzerine harekete geçti.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:19
İstanbul'daki 1500 Yıllık Sarnıç İçin Bakanlıktan Açıklama: İzinsiz Uygulamalara Son Veriliyor

İstanbul'un Tarihi Sarnıcı İçin Önlemler Alınıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan 1500 yıllık sarnıcın izinsiz bir şekilde masaj salonuna dönüştürülmesi iddiaları üzerine açıklamada bulundu. Bakanlık, konu ile ilgili olarak Fatih Belediyesine taşınmazın onaylı projeleriyle birlikte izinsiz uygulamaların derhal kaldırılması talimatını iletti.

İzinsiz Uygulamalara Karşı ivedi Adımlar

Bu süreçte, ilgili Bakanlık yetkililerinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 2022 yılında sarnıcın kaldırılması için bir karar verildiği, 2023 yılında ise suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Cankurtaran Mahallesi'nde bulunan bu taşınmaz, kentsel arkeolojik sit alanı olarak tanımlanıyor ve birinci grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı statüsüne sahip.

Açıklamada, sarnıcın bir otel tarafından havuz olarak kullanılmasına dair şikayetler sonrası Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hızlı bir inceleme başlatıldığı vurgulandı. 15.11.2022 tarihli kurulla alınan karar neticesinde, sarnıcın mahzendeki aykırılıkların 6 ay içerisinde ilgili idare denetiminde kaldırılmasına hükmedildi.

Devam Eden Süreç ve Son Gelişmeler

Söz konusu izinsiz uygulamaların durdurulmaması üzerine, 26.12.2023 tarihinde Kurul kararı doğrultusunda suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, sarnıçtaki aykırılıkların giderilmesi ve projelerin iletilmesi için gereken işletmelerin tespitine yönelik çalışmalar devam etti. Fatih Belediyesinin 31 Aralık 2024 tarihli yazısında, söz konusu aykırılıkların ne olduğuna dair açıklama istendi.

Daha sonra, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 28.01.2025 tarihli yazısında, taşınmazdaki aykırılıkları ayrıntılı şekilde belirterek, onaylı projelerle izinsiz uygulamaların derhal kaldırılması için Fatih Belediyesine gerekli bilgilendirmeyi yaptı.

Bu gelişmeler, 1500 yıllık sarnıcın koruma altına alınması için atılan önemli adımları temsil ediyor ve İstanbul'un kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması hedefine katkı sağlıyor.

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