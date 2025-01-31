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İstanbul'daki Azınlık Vakıfları Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında Buluştu

İstanbul'daki azınlık vakıflarının temsilcileri, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:28
İstanbul'daki Azınlık Vakıfları Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında Buluştu

İstanbul'daki Azınlık Vakıfları Oylamada Buluştu

İstanbul'da faaliyet gösteren azınlık vakıflarının temsilcileri, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, çeşitli azınlık gruplarının kültürel ve sosyal katkılarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin Amacı ve Önemi

Oylama, azınlık vakıflarının topluma olan etkisini ve farklı kültürel perspektifleri yansıtmak için bir fırsat sundu. Katılımcılar, etkinlikte yer alan fotoğrafların önemine değinirken, İstanbul’un zengin kültürel dokusunun altını çizdiler.

Bu organizasyon, azınlık gruplarının toplum üzerindeki olumlu etkilerini görünür kılmayı hedeflemesi bakımından büyük bir öneme sahiptir.

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros...

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros...

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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