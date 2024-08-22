İstanbul'daki Barajların Doluluk Oranı Tehlikeli Seviyelerde

İstanbul'da Barajların Durumu Endişe Verici

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla %49,86’ya geriledi. Bu durum, su kaynaklarının hızla tükendiğini gözler önüne seriyor.

Geçmiş Yıllarla Kıyaslama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl barajlardaki en yüksek doluluk oranı 6 Mayıs'ta %83,43 seviyesine ulaşmıştı. Fakat, bu tarihten itibaren oran kayda değer bir düşüş gösterdi.

Doluluk Oranları ve Yağış Verileri

Barajlardaki su miktarının dağılımına bakıldığında:



Istrancalar: %30,62

Terkos: %64,2

Sazlıdere: %51,84

Alibey: %16,62

Büyükçekmece: %48,95

Ömerli: %51,34

Darlık: %54,51

Elmalı: %58,59

Pabuçdere: %30,22

Kazandere: %17,08

Su Kaynaklarının Tükenmesi Tehlikesi

Bu yılın başında barajlara düşen yağışın metrekare başına 360,53 kilogram olduğu kaydedildi.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, baraj doluluk oranlarının tehlikeli seviyelerde olduğunu belirterek, bu duruma su israfının neden olduğunu vurguladı. Akgül, şebeke suyu kayıplarının %40-50 seviyelerinde olduğunu söyledi.

Su Tasarrufu Önerileri

Akgül, "Su, hayatın en temel kaynağıdır. İstanbul gibi büyük bir şehirde su kaynaklarının tükenmesi büyük tehlike anlamına geliyor. Her bireyin su tasarrufuna katkıda bulunması gerekiyor" şeklinde konuştu. Önerileri arasında:



Muslukların damlamasını önlemek

Diş fırçalarken musluğu kapatmak

Duş sürelerini kısaltmak

Duş süresini 3 dakika kısaltmak, musluğu açık bırakma süresini 7 saniye azaltmak ve gereksiz su akışını 10 litre ile sınırlamak büyük tasarruf sağlayabilir.

Ayrıca sebze ve meyve yıkama suyunun bitkilerde kullanılması, bulaşıkların makinede yıkanması ve su kaçaklarının hızla onarılması gibi uygulamalar da önem arz ediyor.