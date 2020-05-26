İlk etapta Sultanahmet, Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Süleymaniye gibi camilerin de yer aldığı 11 selatin camisinin dezenfekte çalışmaları, yerli ve yabancı basın tarafından da yoğun ilgi gördü. Belediye ekipleri, camilerde şuan uygulanan dezenfeksiyon işlemlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip, uygulayıcılar ile uygulama ortamını kullanacak insanların yanı sıra hayvanlara da zararı bulunmayan temizlik maddesi kullandıklarını belirttiler.
İstanbul'daki camilerde dezenfekte işlemleri başlatıldı
29 Mayıs günü ibadete açılmasına kara verilen camilerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'daki camiler ekipler tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.
YORUM EKLE
Popüler Haberler