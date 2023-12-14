İstanbul'daki depreme riskli ilçeler açıklandı

Uzman isim deprem yaşanırsa en çok zarar görecek ilçeleri açıkladı! Tüm detaylar haberimizde.

İstanbul'daki depreme riskli ilçeler açıklandı
Yayın Tarihi:

İstanbul depreminde en riskli ilçeler şu şekilde! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL DEPREMİNDE EN RİSKLİ İLÇELER

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki deprem yaşanması halinde İstanbul'daki bazı ilçelerin yumuşak zeminleri nedeniyle daha fazla hasar alabileceğini dile getirdi. Düzenlenen seminerde açıklamalar yapan uzman isim İstanbul'da yaşanabilecek depremle ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece'de zemin yumuşak. 

istanbul ilinde en riskli ilçeler açıklandı

Özellikle bu yumuşak zeminli alanları yapmak gerekiyor. Sert zeminin yeri Boğaz'ın iki tarafında yer alıyor. Deprem sert zeminde hızlı gidiyor ve fazla dalga vurmuyor ama yumuşak olduğu zaman yavaş gidip daha çok etkiliyor. 1999 senesinde Gölcük depreminde İstanbul'da fazla sıkıntı yoktu ancak Avcılar ilçesinde binalar çöktü, oranın zemini çok yumuşak.' Uzman isim Kahramanmaraş merkezli depremde de yumuşak zeminlerin daha fazla zarar gördüğünü dile getirdi. 

Öne Çıkanlar
Gram altında flaş koptu! 2000 TL o tarihte resmen geliyor Gram altında flaş koptu! 2000 TL o tarihte resmen geliyor
Beren Saat'ten terleten Kıvanç Tatlıtuğ sevişme itirafı! Beren Saat'ten terleten Kıvanç Tatlıtuğ sevişme itirafı!
2024 gelmeden paranız tavan yapacak! Çarpıcı açıklama geldi 2024 gelmeden paranız tavan yapacak! Çarpıcı açıklama geldi
Çok Okunanlar
Kürsüde fenalaşan Saadet Parti'si Milletvekili Hasan Bitmez yoğun bakımda Kürsüde fenalaşan Saadet Parti'si Milletvekili Hasan Bitmez yoğun bakımda Adliyede yaptığı paylaşımla hem kendini hem savcıyı yaktı Adliyede yaptığı paylaşımla hem kendini hem savcıyı yaktı Merkez Bankası rezervleri rekor kırmayı sürdürüyor Merkez Bankası rezervleri rekor kırmayı sürdürüyor Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Gazze'de için öncülük ediyor Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Gazze'de için öncülük ediyor İçinde müşteriler olan kahve zincirine silahlı saldırı İçinde müşteriler olan kahve zincirine silahlı saldırı