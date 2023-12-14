İstanbul'daki depreme riskli ilçeler açıklandı

İstanbul depreminde en riskli ilçeler şu şekilde! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL DEPREMİNDE EN RİSKLİ İLÇELER

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki deprem yaşanması halinde İstanbul'daki bazı ilçelerin yumuşak zeminleri nedeniyle daha fazla hasar alabileceğini dile getirdi. Düzenlenen seminerde açıklamalar yapan uzman isim İstanbul'da yaşanabilecek depremle ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece'de zemin yumuşak.





Özellikle bu yumuşak zeminli alanları yapmak gerekiyor. Sert zeminin yeri Boğaz'ın iki tarafında yer alıyor. Deprem sert zeminde hızlı gidiyor ve fazla dalga vurmuyor ama yumuşak olduğu zaman yavaş gidip daha çok etkiliyor. 1999 senesinde Gölcük depreminde İstanbul'da fazla sıkıntı yoktu ancak Avcılar ilçesinde binalar çöktü, oranın zemini çok yumuşak.' Uzman isim Kahramanmaraş merkezli depremde de yumuşak zeminlerin daha fazla zarar gördüğünü dile getirdi.