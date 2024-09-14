DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.032.383,03 -0,06%

İstanbul'daki Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, 50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 09:28
İstanbul'daki Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

İstanbul'da Dolandırıcılığa Son!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma neticesinde, İstanbul'da faaliyet gösteren bir çağrı merkezi aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin, oto kiralama ve yedek parça talep eden 50 vatandaştan yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

Dikkat Çeken Operasyon

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği, internet üzerinden yayımlanan sahte araç kiralama ve yedek parça satışı ilanlarını tespit etti. İncelemeler sonucunda, M.K. (22), A.C. (27), Y.S. (19), M.O.A. (26) ve M.A. (22) adlı şahısların İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir çağrı merkezi kurarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

Yürütülen Soruşturma ve Tutuklamalar

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanıldığı düşünülen çok sayıda dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve açık hat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan M.K. ve A.C. tutuklanırken, diğer üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da çağrı merkezi kurup...

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da çağrı merkezi kurup oto kiralama ve yedek parça almak isteyen kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dizüstü bilgisayar, telefon ve açık hat ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
2
Ressam Seval Özcan'ın "Şaşırt Beni" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
3
İstanbul'daki Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi
4
Gündemde Bugün: Önemli Toplantılar ve Spor Müsabakaları
5
Şehit Babasından Anlamlı İkram
6
Narin Güran'ın Cinayetinde Baba ile Tutuklanan Anne ve Ağabeyin fadelerinde Şok Edici Detaylar Ortaya Çıktı

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor