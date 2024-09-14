İstanbul'daki Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

İstanbul'da Dolandırıcılığa Son!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma neticesinde, İstanbul'da faaliyet gösteren bir çağrı merkezi aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin, oto kiralama ve yedek parça talep eden 50 vatandaştan yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

Dikkat Çeken Operasyon

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği, internet üzerinden yayımlanan sahte araç kiralama ve yedek parça satışı ilanlarını tespit etti. İncelemeler sonucunda, M.K. (22), A.C. (27), Y.S. (19), M.O.A. (26) ve M.A. (22) adlı şahısların İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir çağrı merkezi kurarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

Yürütülen Soruşturma ve Tutuklamalar

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanıldığı düşünülen çok sayıda dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve açık hat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan M.K. ve A.C. tutuklanırken, diğer üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da çağrı merkezi kurup oto kiralama ve yedek parça almak isteyen kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dizüstü bilgisayar, telefon ve açık hat ele geçirildi.