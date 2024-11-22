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İstanbul'daki Fırtına Nedeniyle THY'den 38 Uçuş İptali

THY, İstanbul'daki beklenen fırtına nedeniyle yarın 38 uçuşunu iptal etti. Güncel bilgiye THY'nin web sitesinden ulaşılabilir.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 22:08
İstanbul'daki Fırtına Nedeniyle THY'den 38 Uçuş İptali

İstanbul'daki Fırtına Uçuşları Olumsuz Etkiledi

Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle 38 seferini iptal etti. İptal edilen uçuşlar arasında 10 iç hat ve 28 dış hat seferi bulunuyor.

Meteorolojik Uyarılar ve İptal Bilgileri

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından alınan %10 kapasite kısıtlama kararının gerekli olduğunu belirtti. Üstün, İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı uçuşların etkilenmesi nedeniyle kullanılacak güncel bilgilerin buradan takip edilebileceğini ifade etti.

Yolcuların iptal edilen uçuşlar hakkında detaylı bilgi alması için THY'nin resmi internet sitesini ziyaret etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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