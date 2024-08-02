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İstanbul'daki Galatasaray-Beşiktaş Derbisi İçin Trafik Önlemleri

Galatasaray ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek derbi maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:57
İstanbul'daki Galatasaray-Beşiktaş Derbisi İçin Trafik Önlemleri

İstanbul'da Galatasaray ile Beşiktaş Derbisi İçin Trafik Düzenlemeleri

Yarın İstanbul'da, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek olan 2024 Turkcell Süper Kupa maçı için bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, derbi öncesi alınan tedbirlere dair açıklamalarda bulundu.

Kapatılacak Yollar

Yapılan duyuruya göre, şu yollar kapatılacak:

  • TEM kuzey yan yol 900 metre yol kavşağı
  • İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu kavşağı
  • Tuna Caddesi ile 13. Sokak kavşağı
  • İstanbul Olimpiyat Metro İstasyonu önü
  • Olimpiyat Stadı Yolu metro istasyonu ayrımı
  • P23 otopark ayrımı
  • P5-P6-P7-P8-P9-P10 otoparkları ayrımları
  • Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 401. Sokak
  • Stat yanı Başakşehir Köprüsü
  • TEM-(E80) kuzey yan yol

Taraftar Yönlendirmeleri

Galatasaray taraftarları, TEM ve Basın Ekspres güzergahlarını; Beşiktaş taraftarları ise Kuzey Marmara Otoyolu ve Eski Edirne Asfaltı güzergahlarını kullanarak stadyuma ulaşacaklar.

Önemli Hatırlatma

Taraftarların planlanan güzergah ve araç park etmeleri konusunda dikkatli olmaları, herhangi bir sıkıntının yaşanmaması adına büyük önem taşıyor.

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