İstanbul'daki Galatasaray-Beşiktaş Derbisi İçin Trafik Önlemleri

İstanbul'da Galatasaray ile Beşiktaş Derbisi İçin Trafik Düzenlemeleri

Yarın İstanbul'da, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek olan 2024 Turkcell Süper Kupa maçı için bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, derbi öncesi alınan tedbirlere dair açıklamalarda bulundu.

Kapatılacak Yollar

Yapılan duyuruya göre, şu yollar kapatılacak:

TEM kuzey yan yol 900 metre yol kavşağı

İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu kavşağı

Tuna Caddesi ile 13. Sokak kavşağı

İstanbul Olimpiyat Metro İstasyonu önü

Olimpiyat Stadı Yolu metro istasyonu ayrımı

P23 otopark ayrımı

P5-P6-P7-P8-P9-P10 otoparkları ayrımları

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 401. Sokak

Stat yanı Başakşehir Köprüsü

TEM-(E80) kuzey yan yol

Taraftar Yönlendirmeleri

Galatasaray taraftarları, TEM ve Basın Ekspres güzergahlarını; Beşiktaş taraftarları ise Kuzey Marmara Otoyolu ve Eski Edirne Asfaltı güzergahlarını kullanarak stadyuma ulaşacaklar.

Önemli Hatırlatma

Taraftarların planlanan güzergah ve araç park etmeleri konusunda dikkatli olmaları, herhangi bir sıkıntının yaşanmaması adına büyük önem taşıyor.