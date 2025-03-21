İstanbul'daki Irak Başkonsolosluğu'na Silahlı Saldırı: Şişli Kaymakamı Olay Yerinde

İstanbul'da Irak Başkonsolosluğuna Silahlı Saldırı

Şişli'deki Irak Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Esentepe Mahallesi'nde bulunan başkonsolosluk binasına, motosikletle gelen iki şüpheli, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Olayın ardından, şüpheliler motosikletle kaçmayı başardı. Neyse ki, saldırı sonucunda yaralanan kimse olmadı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, başkonsolosluk binasının bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek önlemler aldı.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen Olay Yerinde

Bu gelişmelerin ardından, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen olayın yaşandığı başkonsolosluk binasına gelerek yetkililerden bilgi aldı. Ertürkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun" dileklerini ileterek Irak Devletinin yanında olduklarını vurguladı.