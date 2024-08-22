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İstanbul'daki İzinsiz İnşaatla İlgili Bakan Kurum'dan Açıklama

Bakan Murat Kurum, Vaniköy'deki izinsiz inşaatla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yıkım talebinde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:45
İstanbul'daki İzinsiz İnşaatla İlgili Bakan Kurum'dan Açıklama

İstanbul'daki İzinsiz İnşaatla İlgili Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Vaniköy semtindeki izinsiz inşaata dair önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması için yazılı talep edilmiştir. Eğer yıkım gerçekleştirilmezse, bakanlığımız gerekli hukuki süreçleri başlatacaktır." dedi.

İstanbul Boğazı'nın Korunması

Bakan Kurum, Adıyaman'da yaptığı incelemeler sırasında gazetecilere, İstanbul Boğazı'nın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. "Boğazın doğal güzelliklerinin, yeşil alanlarının ve tarihi yapıların korunması için gereken her türlü önlemi alıyoruz," diyen Kurum, Vaniköy'deki izinsiz yapılaşma konusunda da şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki imar dışı yapılaşmayla karşı karşıyayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında gereksiz ve izinsiz yapılar ile mücadele etmekteyiz. Ekiplerimiz, bu konuda hem yazılı, hem de sözlü olarak uyarılarda bulundular ve inşaatın durdurulması için gereken adımları atmaktadır."

Hukuki Süreç ve Uyarı

Kurum ayrıca, hukuki süreçlerin de başlatıldığını ve Adli makamlara suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Bakanlık olarak sürecin yakından takip edileceğini ifade eden Kurum, "İstanbul Boğazı bizim için çok kıymetli; bu güzelliklerin korunması adına hiçbir kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz. Bu emaneti hep birlikte korumalıyız," şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yıkım talebinin yapıldığını tekrarlayan Kurum, "Yıkım yapılmadığı takdirde bakanlığımız gereğini yapacaktır," dedi.

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