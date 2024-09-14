İstanbul'daki Kilise Saldırısında Saldırgan Yakalandı

İstanbul'daki Kilise Saldırısının Planlayıcısı Yakalandı

28 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen terör saldırısının arkasındaki isimlerden biri, Viskhan Soltamatiov, Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda yakalandı.

DEAŞ Üyesi Viskhan Soltamatiov

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında koordineli bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda, saldırının planlayıcıları arasında yer aldığı ortaya çıkan Viskhan Soltamatiov'un, saldırıda kullanılan silahı temin ettiği belirlendi.

Horasan Vilayeti ile Bağlantı

MİT'in istihbarat analizi, Soltamatiov'un Afganistan merkezli DEAŞ Horasan Vilayeti ile bağlantılı faaliyetler yürüttüğünü ortaya koydu. Türkiye'ye yönelik tehlikeli planlar yapan bu yapı, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde etkisiz hale getirildi.

Bu operasyon, ülke genelinde terörle mücadele kapsamında atılan önemli adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.