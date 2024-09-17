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İstanbul'daki Kilise Saldırısının Planlayıcısı DEAŞ Üyesi Tutuklandı

İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi saldırısının arkasındaki isim Viskhan Soltamatiov, DEAŞ üyesi olarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:42
İstanbul'daki Kilise Saldırısının Planlayıcısı DEAŞ Üyesi Tutuklandı

İstanbul'daki Kilise Saldırısında Kritik Gelişme

28 Ocak 2024 tarihinde Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırının arkasındaki planlayıcı DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Olayın Detayları

Sarıyer'de bir kişinin ölümüne yol açan bu korkunç saldırıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyon sonucunda Soltamatiov, kullanıldığı söylenen silahı sağlamakla suçlandı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheli, Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Burada verdiği ifadenin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak öldürme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklandı.

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