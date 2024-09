İstanbul'daki Kilise Saldırısının Planlayıcısı DEAŞ Üyesi Tutuklandı

Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen terör saldırısının planlayıcısı tutuklandı

İstanbul'daki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının planlayıcılarından biri olarak tanımlanan Viskhan Soltamatiov, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yakalama ve Soruşturma Süreci

Saldırı, 28 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmişti ve olay sonucunda Tuncer Cihan adlı bir kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Soltamatiov'un hem doğrudan saldırıda yer alan şüphelilerle ilişkili olduğu hem de saldırıda kullanılan silahı temin ettiği belirlendi.

Soltamatiov, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak bir operasyonla 14 Eylül'de yakalandı ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Hükümetin Suçlamaları ve Tutuklama

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Soltamatiov'u 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'tasarlayarak öldürme' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarıyla tutukladı. Savcılığın sevk yazısında, Soltamatiov'un terör saldırısını planlayanların gittiği toplantılara katıldığı ifade edildi.

Sevk yazısında, Soltamatiov'un "Ebu Zer Eş Şişani" kod adını kullandığı ve başka bir soruşturmada yer alan bir şüpheli ile ilişkisi olduğu belirtildi. Ayrıca, şüpheli hakkında elde edilen istihbari bilgiler üzerinden bağlantıları ortaya çıkarıldı.

Terörle Mücadelede Son Gelişmeler

Olayın ardından güvenlik güçleri, eş zamanlı olarak 30 adrese operasyon düzenleyerek 51 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu süreçte, bazı şüphelilerin bağlantısının olmadığı belirlenerek, sınır dışı edilmeleri için geri gönderme merkezine yönlendirildiği bilgisi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayarak 42 şüpheli hakkında toplamda 7 yıl 6 ay ila 349 yıl 6 ay arasında hapis cezası talepleriyle bir iddianame düzenledi. Ancak, mahkeme eksiklikler sebebiyle iddianameyi geri gönderdi ve yeni belgeler üzerinde çalışmalar sürdürülüyor.

