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İstanbul'daki Medya Yöneticileri AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Buluştu

İstanbul'daki medya yöneticileri, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli anları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 11:24
İstanbul'daki Medya Yöneticileri AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Buluştu

İstanbul'daki Medya Yöneticileri Oylama İçin Bir Araya Geldi

İstanbul'da yer alan çeşitli medya kuruluşlarından yönetici ve temsilciler, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Etkinlik, medya dünyasında önemli bir buluşma noktası oluşturdu.

Etkinlik Detayları

Oylama süreci, Türkiye'nin dört bir yanında çekilmiş en etkileyici fotoğrafların değerlendirildiği bu önemli etkinlikte, medya yöneticileri hem Anadolu Ajansı’nın işlerini desteklemek hem de basın fotoğrafçılığındaki gelişmeleri tartışmak amacıyla bir araya geldi.

Katılımcılar, oylamada yer alan eserler üzerinden basın fotoğrafçılığının önemine ve iletişimin gücüne dair görüşlerini paylaştı. "Yılın Kareleri" oylaması, basın fotoğrafçılığının ulusal ve uluslararası anlamda tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor.

Bu yılki oylamanın sonuçları ve kazanan fotoğraflar, Anadolu Ajansı tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

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