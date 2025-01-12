İstanbul'daki Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Doğan Biçici, Çanakkale'de Defnedildi

22 yaşındaki polis memuru Doğan Biçici, İstanbul'daki motosiklet kazasının ardından Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 19:39
İstanbul'daki Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Doğan Biçici, Çanakkale'de Defnedildi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Doğan Biçici (22), Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli olan Biçici için Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende Biçici’nin annesi Sevgi, bAbası Hüseyin Biçici ile Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Biçici’nin yakınlarının yanı sıra meslektaşları katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Biçici’nin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası eşliğinde cenaze aracına taşındı. Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Türk bayrağını öperek Biçici'nin babası Hüseyin Biçici'ye teslim etti.

Doğan Biçici’nin cenazesi daha sonra Ezine Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. Biçici'nin kullandığı 34 FRY 112 plakalı motosiklet, D-100 yan yolda seyir halindeyken Gümüşpala Mahallesi İGDAŞ İkmal Tesisleri önünde bariyere çarptı. Kazada Biçici hayatını kaybederken, arkada yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan meslektaşı O.G. hastaneye kaldırıldı.

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