İstanbul'daki Öğretmenler, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Oy Kullandı

Öğretmenler, Yılın Kareleri İçin Oy Verdi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli öğretmenler, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, öğretmenler için hem bir sosyal etkinlik hem de öğrenme fırsatı sundu.

Katılım ve Etkinlik Detayları

Etkinliğe ilgi büyük olurken, öğretmenler birbirinden etkileyici fotoğrafları değerlendirerek, en beğendiklerini belirlemek için oy kullandı. Bu oylama, fotoğraf sanatını da tanıma imkanı sundu.

Oylamada yer alan fotoğraflar, Anadolu Ajansı'nın farklı alanlarda yaptığı çekimlerden oluştu. Öğretmenlerin bu tür etkinlikler aracılığıyla sanatı desteklemeleri ve genç nesillere ilham vermeleri hedefleniyor.

Fen Bilgisi Öğretmeni Damla Yıldırır Sezgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fen Bilgisi Öğretmeni Damla Yıldırır Sezgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.