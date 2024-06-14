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İstanbul'daki ölümcül kazadan kaçan Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok ABD'de yakalandı

İstanbul'da ölümlü kazaya karışan ve firari olarak ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok, kırmızı bültenle arandıktan sonra ABD'de yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sürecin takip edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 17:56
İstanbul'daki ölümcül kazadan kaçan Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok ABD'de yakalandı

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazada, firari durumda olan Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok ABD'de yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinin Eylem Tok ve oğlunun yakalandığını bildirdiğini duyurdu.

KAZA SONRASI FİRAR ETMİŞLERDİ

Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği ve birden fazla kişinin yaralandığı kaza, 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında Eyüpsultan'da meydana geldi. 17 yaşındaki Cihantimur Tok, seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç adet ATV tipi araca çarptı. Bu çarpma sonucunda Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti ve birkaç kişi yaralandı. Kazanın ardından ehliyetsiz sürücü Cihantimur Tok, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırıldı.

İADE TALEBİ VE YAKALAMA KARARI

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart 2024 tarihinde, Eylem Tok hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu Cihantimur Tok hakkında "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan yakalama kararı çıkardı. Başsavcılık, anne ve oğlu için 7 Mart'ta kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulundu ve bu talep kabul edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORLARDI

Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok'un kaçışlarının ardından kırmızı bültenle aranmaya başlandılar. Bu süreçte, uluslararası iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda ABD'de yakalandılar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz," dedi.

Oğuz Murat Aci'nin ailesi ve kamuoyu, adaletin yerini bulmasını bekliyor. Firari olarak kaçan Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok'un yakalanması, bu süreçte önemli bir adım olarak görülüyor. İade sürecinin tamamlanmasının ardından, Türkiye'de yargılanmaları bekleniyor.

KAZA VE SONRASI YAŞANANLAR

Kazanın meydana geldiği gece, Cihantimur Tok'un kullandığı araç, Eyüpsultan'da yol kenarında park halinde bulunan ATV araçlarına çarpmış ve bu kaza sonucu Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra, ehliyetsiz olan sürücü Cihantimur Tok, annesi Eylem Tok tarafından hızla Mısır'a, ardından ABD'ye kaçırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın hemen ardından soruşturma başlatarak yakalama kararı çıkarmıştı.

Olayın ardından kamuoyunda büyük bir tepki oluştu. Hem kazaya karışan ehliyetsiz sürücünün hem de annesinin kaçışı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Adaletin sağlanması için yapılan çağrılar, uluslararası iş birliği ile sonuçlandı ve firariler yakalandı.

Eylem Tok ve Cihantimur Tok'un yakalanmasının ardından, iade süreci bekleniyor. Türkiye'ye iade edildikten sonra, hukuki süreç kaldığı yerden devam edecek. Adaletin sağlanması için atılacak adımlar, mağdur aileler ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor

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